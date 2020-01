Rúben Abreu destaca crescimento do ténis e do squash na Madeira

Este fim-de-semana, a Quinta Magnólia recebeu a cerimónia de entrega de prémios dos Campeonatos Regionais de Ténis e Squash, referentes à época 2019.

O vereador da Câmara Municipal do Funchal, Rúben Abreu, marcou presença na cerimónia em representação do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, tendo dito que é “com grande satisfação” que constata “o crescimento destas duas modalidades na Região, destacando o trabalho da Associação de Ténis da Madeira, dos clubes associados, e dos atletas e respectivas famílias, que “com dedicação e esforço tornam tudo isto possível”.

“O desporto, e em particular, o ténis e o squash, são fundamentais para a formação e educação dos nossos jovens, e sendo o Funchal uma Cidade Educadora e amiga do desporto, tem vindo ao longo destes últimos anos a apoiar financeiramente diversas Associações e Clubes, com verbas dos seus orçamentos municipais, para ajudar nas actividades do dia-a-dia e também na organização de eventos”, referiu.

Em jeito de conclusão, reforçou que apesar do Orçamento Municipal para 2020 ter sido chumbado por algumas forças políticas, colocando em causa estes mesmos apoios, o executivo camarário “tudo fará para continuar a apoiar o desporto no Funchal e permitir que estes e outros atletas, possam continuar a praticar desporto e a desfrutar de competições regionais e nacionais dentro da normalidade e sem constrangimentos”.