O capitão da selecção nacional está uma vez mais na lista de nomes para o prémio The Best, atribuído pela FIFA, avança a TSF.

CR7 vai competir pelo título de melhor do mundo, ao lado de Hazard do Real Madrid, De Jong do Barcelona, Matthijs de Ligt da Juventus, Harry Kane do Tottenham, Sadio Mane do Liverpool, Kilian Mbappe do PSG, Lionel Messi do Barcelona, Salah do Liverpool e Virgil van Dijk do Liverpool.