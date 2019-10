Quarta edição do Surfski Lifesaving traz 31 canoístas à Madeira

A quarta edição do Surfski Lifesaving, organizada, uma vez mais, pela Associação Regional de Canoagem da Madeira, vai trazer aos mares da Região 31 canoístas de dez clubes. Mas o número ainda pode crescer.

Em nota à imprensa, a organização explica que “a competição conta com o apoio da Câmara Municipal do Porto Moniz, da Direcção Regional Juventude e Desporto, da Secretaria Regional da Cultura, Turismo e Transportes, da Transinsular e do Clube Naval do Seixal, sem as quais não seria possível levar a cabo um evento desta dimensão”.

Entre os atletas presentes, contam-se alguns Selecção Nacional Portuguesa, nomeadamente Artur Pereira, Emanuel Silva, Kevin Santos, Francisca Laia e dos madeirenses David Fernandes e Bernardo Pereira.

“No que a canoístas internacionais, teremos presentes Angie Le Roux, Benoit Le Roux, Nicolas Lambert, Juan Tomas Perez e Rafael Rubiales Pérez, consagrados canoístas franceses e espanhóis.”

“A prova está agendada para as 16 horas do dia 18 de outubro na Praia do Seixal, seguindo-se a entrega de prémios pelas 18h30 e jantar para os participantes pelas 19h no Clube Naval do Seixal.

Pela primeira vez, foi atribuído à Associação Regional de Canoagem da Madeira, a Taça de Portugal de Canoagem de Mar.

Esta competição conta com o apoio da Câmara Municipal de Machico, Câmara Municipal do Funchal, Direcção Regional de Juventude e Desporto, da Secretaria Regional da Cultura, Turismo e Transportes, Federação Portuguesa de Canoagem e Transinsular, entidades preponderantes para a exequibilidade do evento.”

Esta competição irá decorrer no dia 19 de outubro pelas 10h00 com largada na Praia de Areia de Machico e chegada em São Lázaro, no Funchal, perfazendo aproximadamente 19,5 Km.

De referir que esta competição conta com 55 tripulações em representação de 16 clubes, sendo 6 clubes regionais e 10 de clubes continentais, Açores e internacionais.

Seguidamente, far-se-á a entrega de prémios pelas 13h00 e um almoço pelas 13h30 em São Lázaro.

Já no domingo, terá lugar o Madeira Ocean Challenge, com saída do Porto do Porto Moniz pelas 10h30m em direcção à praia da Calheta, numa extensão de 28Km.

A entrega de prémios acontecerá pelas 13h00 seguido de um almoço.

A apresentação teve lugar hoje, 15 de outubro, pelas 10h00, no Centro Náutico de São Lázaro e contou com a presença de várias entidades.