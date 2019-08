Prova de atletismo da Ponta do Sol tem novo trajecto e centra-se na Madalena do Mar

A prova de atletismo da Ponta do Sol, marcada para 1 de Setembro, inserida nas festas do concelho, terá, este ano, um percurso diferente, concentrando-se, este ano, na Madalena do Mar, indo até à Praia dos Anjos.

Policarpo Gouveia, presidente da Associação de Atletismo da Madeira e parceiro da iniciativa, destacou a facilidade da prova que será feita num percurso totalmente plano, com 8.200 metros, esperando que este circuito cative centenas de participantes.

Lançou, por isso, um “repto à população da Ponta do Sol”, sobretudo aos que já fazem as suas caminhadas e alguma actividade física, a abraçarem esta prova, primeiro, pelos benefícios da práctica do exercício físico, e depois, pelo conjunto de prémios para a maioria dos participantes, esperando um “convívio agradável, com alguma competição nos primeiros lugares”.

Em competição estarão os escalões Juvenis, juniores, seniores e veteranos num circuito novo e diferente do habitual, “atractivo, agradável, sem nenhum grau de dificuldade”, realçou.

Célia Pessegueiro, presidente da Câmara da Ponta do Sol, frisou que o encerramento parcial da Estrada dos Anjos, que ditou a alteração ao percurso da prova, deveu-se a “questões de segurança, optando pelo ajuste da prova.

“Felizmente temos muitas alternativas e fazer a prova na Madalena do Mar, com uma pequena incursão na freguesia dos Canhas, onde está a Praia dos Anjos é uma boa opção”, realçou Célia Pessegueiro, apelando à participação das pessoas, por ser um “desafio simples, sem subida”, ideal para colocar à prova os limites de cada um.