Portugal com maioria de quatro clubes na fase de grupos da Liga Europa

Portugal tem pela primeira vez quatro equipas na fase de grupos da Liga Europa em futebol e é o país mais representado entre os 26 com clubes na segunda competição da UEFA.

O recorde luso era de três equipas, por quatro vezes, na edição inaugural, em 2009/10, com Benfica, Nacional e Sporting, em 2012/13, com Académica, Marítimo e os ‘leões’, em 2013/14, com Estoril Praia, Paços de Ferreira e Vitória de Guimarães, e ainda em 2015/16, com Belenenses, Sporting e Sporting de Braga.

Em 2019/20, o futebol luso conta com quatro formações e só uma teve entrada directa, o Sporting, na qualidade de vencedor da edição 2018/19 da Taça de Portugal -- superou na final o FC Porto por 5-4, nos penáltis, depois de 2-2 nos 120 minutos.

Por seu lado, os ‘dragões’ estão na fase de grupos da Liga Europa nove anos depois da última presença, que acabou por resultar na vitória na competição, porque ‘tombaram’, de forma inesperada, na terceira pré-eliminatória da ‘Champions’.

Ao contrário dos portistas - eliminados com surpresa pelo Krasnodar (1-0 fora e 2-3), depois ‘esmagado’ pelo Olympiacos -, Sporting de Braga e Vitória de Guimarães ultrapassaram duas e três pré-eliminatórias, respectivamente.

Os ‘arsenalistas’ eliminaram Brondby (4-2 fora e 3-1 em casa) e Spartak Moscovo (1-0 em casa e 2-1 fora), enquanto o Vitória ‘despachou’ Jeunesse Esch (1-0 fora e 4-0 em casa), Ventspils (3-0 fora e 6-0 em casa) e FCSB (0-0 fora e 1-1 em casa).

Face ao ‘desastre’ portista e ao sucesso dos minhotos, Portugal é o único país com quatro equipas na fase de grupos, secundado por seis, todos com três representantes: Alemanha, Espanha, Holanda, Inglaterra, Suíça e Turquia.

Por seu lado, Áustria, Bélgica, Escócia, França, Itália, Rússia e Ucrânia têm todos duas equipas e Azerbaijão, Bulgária, Cazaquistão, Chipre, Dinamarca, Eslováquia, Hungria, Luxemburgo, Noruega, Roménia, Sérvia e Suécia apenas uma.