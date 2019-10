Pepe e Danilo de regresso aos treinos do FC Porto

Os internacionais portugueses Pepe e Danilo regressaram hoje aos treinos do FC Porto, com vista ao jogo da Taça de Portugal de futebol, no sábado, diante do Coimbrões, depois de terem estado ao serviço da selecção.

Além do defesa central e do médio defensivo, o treinador Sérgio Conceição contou ainda com os regressados Mbemba e os jovens portugueses Tomás Esteves e Fábio Silva, ao contrário do mexicano Corona, do japonês Nakajima e dos colombianos Uribe e Luis Díaz, que ainda integram os trabalhos das respectivas selecções.

O médio Romário Baró, a realizar tratamento e treino condicionado, e o avançado Marega, que treinou integrado de forma condicionada, são os únicos jogadores que constam do boletim clínico do FC Porto.

Os ‘azuis e brancos’ voltam a treinar na quarta-feira, às 10h30, no Centro de Treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia.

O FC Porto, segundo classificado da I Liga, defronta no sábado o Coimbrões, do Campeonato de Portugal, que irá jogar em casa ‘emprestada’, no estádio Jorge Sampaio, em Pedroso, na terceira eliminatória da Taça de Portugal, a partir das 18h45.