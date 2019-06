O dia em que o Portugal - Holanda acabou com 16 amarelos e 4 vermelhos

Até apelidam o encontro de ‘Batalha de Nuremberga’ e não é para menos. Depois de Portugal ter batido a Holanda nas meias-finais do Euro 2004, as congéneres voltavam a encontrar-se numa fase final, desta feita na Alemanha, nos ‘oitavos’ do Mundial de 2006. Se a vitória pendeu mais uma vez para a selecção das Quinas, dois anos depois daquele mítico jogo em Alvalade, a verdade é que a partida teve eco por questões disciplinares: no fim do tempo regulamentar contaram-se 16 amarelos (oito para cada lado) e quatro vermelhos (dois para cada lado).

Mark van Bommel (2’), Khalid Boulahrouz (7’ e 63’), Maniche (20’), Costinha (31’ e 45’), Petit (50’), Giovanni van Bronckhorst (59’ e 90+5), Luís Figo (60’), Deco (73’ e 78’), Wesley Sneijder (73’), Rafael van der Vaart (74’), Nuno Valente (76’) e Ricardo (76’) foram os jogadores visados pelo árbitro russo Valentin Ivanov, que mostrou não estar à altura de um encontro repleto de patriotismo dentro do terreno de jogo que mais parecia um campo de batalha. De resto, um golo de Maniche, aos 23 minutos, valeu-nos a passagem aos ‘quartos’.

Seis anos depois Portugal e Holanda voltaram a medir forças, desta feita na fase de grupos do Euro 2012. Os pupilos de Paulo Bento viriam a ganhar (2-1) com dois remates certeiros de Cristiano Ronaldo, e o ‘astro’ madeirense esteve muito perto de concretizar um ‘hat-trick’, que só não foi carimbado por culpa... dos postes.

Agora, ambas as selecções defrontam-se pela quarta vez na fase final de uma grande competição, com clara vantagem para os portugueses (três jogos, três vitórias). Já se atendermos ao histórico de confrontos, Portugal tem também vantagem: em 13 jogos obtivemos sete vitórias, consentimos quatro empates e perdemos por duas ocasiões. A final da Liga das Nações está agendada para as 19h45 deste domingo, no Estádio do Dragão.