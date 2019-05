Nacional anuncia saída do treinador Costinha

O Nacional anunciou hoje, que Costinha está de saída do clube, após os madeirenses terminarem no 17.º lugar da I Liga portuguesa de futebol, o que levou à despromoção à II Liga.

Num curto comunicado, o clube madeirense informa que “por comum acordo entre as partes, o técnico Francisco Costa cessa funções como treinador da equipa sénior de futebol do clube no final da presente temporada desportiva”.

O técnico português de 44 anos, abandona assim o cargo, depois de dois anos a representar o Nacional, sendo que, no primeiro, levou o clube ao título de campeão da II Liga e consequente subida ao principal escalão.

Contudo, na presente temporada, a equipa não correspondeu às expectativas, já que, depois uma boa primeira volta, que acabou no 12.º lugar, com 19 pontos, fez uma segunda muito irregular, somando apenas nove pontos, o que culminou num 17.º lugar, com 28 e consequente adeus à I Liga.

Recorde-se que Costinha representou o clube na qualidade de jogador, na temporada de 1996/97, estava o clube então na II Divisão B (terceiro escalão), ascendendo nessa época à II Liga.

O Nacional terminou a I Liga na 17.ª e penúltima posição, tendo sido uma das três equipas despromovidas ao escalão secundário, juntamente com o Desportivo de Chaves (16.º) e o Feirense (18.º e último classificado).