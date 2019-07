Médio cabo-verdiano Nuno Borges e avançado brasileiro Perotti reforçam Nacional

O médio cabo-verdiano Nuno Borges e o avançado brasileiro Perotti foram anunciados hoje como reforços do Nacional, anunciou a equipa da II Liga de futebol na sua página oficial.

Nuno Borges, de 31 anos, rubricou um contrato válido por duas temporadas com o clube madeirense, tendo nas duas últimas épocas representado o Farense, igualmente da II Liga.

Formado no Atlético do Cacém e no Farense, representou como sénior o Salgados, a SRD Negrais, Igreja Nova e Sacavenense, antes de assinar pelo Farense em 2017/2018.

Por seu turno, Perotti chega por empréstimo da Chapecoense, do principal campeonato brasileiro de futebol, tendo o contrato de cedência a validade de duas temporadas.

O avançado, de 21 anos, natural de Rodeio Bonito, no Rio Grande do Sol, foi formado nas categorias base da Chapecoense, tem 1,86 metros de altura e utiliza preferencialmente o pé esquerdo, tendo participado na conquista pela Chapecoense do campeonato catarinense em 2016, tendo mesmo atuado na Copa dos Libertadores, ante os uruguaios do Nacional de Montevideu.

Foi ainda revelado que o extremo madeirense João Fernandes assinou um contrato válido por três temporadas com o clube insular.

O extremo, de 18 anos, é formado no clube e integrou a equipa que na temporada passada assegurou a subida ao principal escalão de juniores. O jogador assinou um contrato profissional e vai passar a integrar o plantel principal do clube, que será orientado por Luís Freire.