Marítimo empata a zeros com o Lille

Ao sétimo jogo de preparação nesta pré-temporada, o Marítimo empatou a zeros com o Lille, equipa francesa que terminou a época passada em 2.º lugar na Liga Francesa.

No estágio que decorre no Algarve, os verde-rubros averbaram o quinto empate consecutivo, pese embora este desafio seja considerado como o mais exigente realizado até então, dada a qualidade do plantel dos gauleses, que este ano participam na Liga dos Campeões.

Para este encontro, Nuno Manta Santos apostou no seguinte onze inicial: Charles, Nanu, Zainadine, Kerkez, Rúben; Bambock, Vukovic, Cley; Correa, Erivaldo e Getterson.