Marítimo emite comunicado sobre Tarifa Desportiva

No seu site oficial, o Marítimo acaba de emitir um comunicado sobre a reversão da tarifa desportiva por parte da TAP, que transmitimos na integra.

“Desde a primeira hora, o Club Sport Marítimo encetou contactos institucionais para reverter a situação e, felizmente, contou com a compreensão do administrador não-executivo da TAP, Bernardo Trindade, que se mostrou sensível, desde a primeira hora, aos argumentos apresentados num dossier elaborado detalhadamente pelo clube.

O Club Sport Marítimo gostaria, ainda, de deixar o agradecimento público à vice-presidência do Governo Regional, encabeçada pelo Dr. Pedro Calado, à secretaria Regional da Educação, na pessoa do Dr. Jorge Carvalho, e ao grupo parlamentar do CDS-PP Madeira, na pessoa do Dr. Rui Barreto, que, após reunião com o Club Sport Marítimo onde foi apresentado um estudo de impacto sobre a medida, endereçou uma carta ao Presidente da República, Professor Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, expondo as nossas preocupações e alertando para a injustiça que estava a ser cometida contra o desporto madeirense.

Após a recepção de uma missiva proveniente do Conselho de Administração da TAP, e no dia que marca oficialmente o arranque da nova temporada, o Club Sport Marítimo considera que a manutenção, espera-se que duradoura, da tarifa do desporto representa uma vitória de todos, em especial dos clubes que promovem a prática desportiva na Região Autónoma da Madeira e que a representam em diversas provas nacionais e internacionais”.