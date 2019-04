Marítimo defronta Vitória de Setúbal sem Vukovic e Rúben Ferreira

O Marítimo realizou hoje o último treino para a deslocação de sábado ao terreno do Vitória de Setúbal, da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, na qual não estarão disponíveis Vukovic e Rúben Ferreira.

De acordo com a nota publicada no sítio oficial do clube madeirense, apenas Gamboa não esteve presente no relvado do complexo desportivo de Santo António, por ter estado ao serviço da equipa de sub-23, que empatou hoje 2-2 com o Cova da Piedade.

O emblema ‘verde rubro’ informou ainda que Rúben Ferreira esteve no relvado “prosseguindo o plano de recuperação estabelecido para a lesão contraída no pé esquerdo”.

O lateral-esquerdo deverá, assim, falhar o encontro diante dos sadinos, tal como o médio croata Vukovic, que cumpre um jogo de suspensão por ter visto o quinto cartão amarelo no campeonato.

Como tem vindo a ser hábito há já várias jornadas, o treinador Petit não falou aos jornalistas, na antevisão da partida no Bonfim, onde o Marítimo venceu esta época, mas diante do Belenenses, por 1-0, a 17 de fevereiro.

O Marítimo, 11.º classificado, com 30 pontos, visita o Vitória de Setúbal, 14.º, com 28, no domingo, com o apito inicial marcado para as 15:00.