Madeira Andebol SAD garante final four da Taça de Portugal

O Madeira Andebol SAD garantiu, há pouco, mais um feito na sua época desportiva de 2018/2019 ao carimbar o passaporte para a final four da Taça de Portugal masculina, depois de ter vencido, no Pavilhão do Funchal, o ABC por 24-20 (10-12 ao intervalo) em jogo dos quartos-de-final da prova.

Depois do apuramento para a fase final da luta do campeão do Campeonato Nacional da I Divisão e a passagem às meias-finais da competição europeia, Taça Challenge, a equipa orientada por Paulo Fidalgo junta-se agora a FC Porto, Águas Santas e CD Póvoa na disputa pelo segundo mais importante troféu do andebol português, a Taça de Portugal.