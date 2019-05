Luís Freire aposta “na reconstrução de um Nacional de I Liga”

Luís Freire assumiu hoje, na sua apresentação oficial como treinador do Nacional para a época 2019/2020, que vai apostar “na reconstrução de um Nacional de I Liga”, capaz de recolocar rapidamente o clube na divisão principal do futebol português.

O jovem técnico, de 33 anos, foi esta amanhã apresentado numa conferência de imprensa realizada no Estádio da Madeira, onde adiantou que está a trabalhar conjuntamente com a administração da SAD alvinegra para formar um plantel capaz de enfrentar um campeonato da II Liga “ultra-competitivo”.

O presidente do Nacional Rui Alves, por seu lado, explicou que o processo de negociação com vista à saída de alguns elementos que faziam parte do plantel do ano passado “está a correr bem”, no entanto não coloca de parte avançar com o despedimento colectivo abrangendo alguns atletas. Que serão poucos, uma vez que da época passado transitam 16 jogadores, dos quais oito faziam parte habitualmente do onze.

Rui Alves assumiu a pretensão de “salvaguardar o núcleo de maior qualidade do plantel”, admitindo que está aberto a negociar elementos como Daniel Guimarães e Camacho, que estão a ser pretendidos por outros emblemas. “Mas as valores que estão em cima da mesa pela parte do Nacional não são convidativos”, assumiu o presidente nacionalista.

O dirigente admitiu, ainda, que o departamento clínico alvinegro poderá sofrer alguma alteração para a nova época.