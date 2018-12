Liverpool vence Manchester United e recupera a liderança em Inglaterra

O Liverpool manteve hoje a liderança da liga inglesa de futebol, ao vencer por 3-1 na receção ao Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, com o suíço Xherdan Shaqiri em destaque no encontro que encerrou a 17.ª jornada.

Em Anfield Road, o extremo suíço foi lançado na segunda parte, com o resultado em 1-1, e deu a vitória ao ‘reds’ com dois remates certeiros, aos 73 e 80 minutos.

Antes, o senegalês Mané tinha dado vantagem ao Liverpool, aos 24 minutos, mas Lingard refez a igualdade, aos 33, num lance com muitas culpas para o guarda-redes brasileiro Alisson.

Com este resultado, o Liverpool manteve o comando da Premier League, com um ponto de vantagem sobre o Manchester City, que durante 24 horas chegou a ocupar a liderança, depois de ter vencido no sábado o Everton, treinado pelo português Marco Silva, por 3-1.

Por seu lado, o Manchester United segue no sexto posto, agora a 19 pontos do Liverpool e a 11 do Chelsea, que está no quarto lugar, o último de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.