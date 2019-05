Leonardo Jardim continua no Mónaco

Leonardo Jardim vai continuar no comando técnico do Mónaco em 2019/2020. Foi isso que o vice-presidente do clube, Oleg Petrov, confirmou, esta terça-feira. O treinador madeirense alcançou a permanência do emblema do Principado numa época bastante conturbada a vários níveis. A continuidade do principal escalão do futebol francês só foi assegurada na última jornada, mas Leonardo Jardim recebe agora um voto de confiança do clube para continuar a desenvolver o seu trabalho.

O treinador madeirense chegou ao Mónaco em 2014/2015 e alcançou o título de campeão francês em 2016/2017, época na qual também marcou presença nas meias-finais da Liga dos Campeões.

A última temporada foi a mais complicada. O treinador madeirense deixou o clube devido aos maus resultados e foi substituído por Thierry Henry em Outubro do ano passado. No entanto, em Janeiro, os responsáveis do Mónaco decidiram pelo regresso de Leonardo Jardim, que acabou por alcançar alguns bons resultados, permitindo assim a permanência na I Liga francesa. Em 2019/2020 vai cumprir a sua sexta época no emblema do Principado.

O Mónaco também anunciou, esta terça-feira, que vai comprar o português Gelson Martins ao Atlético Madrid. O jogador estava emprestado pelo emblema espanhol.