Lage gostava que Félix se tornasse “uma referência”, mas garante um Benfica forte

O treinador do Benfica confessou que gostaria que João Félix continuasse na Luz e se tornasse uma “referência” do clube, mas assegurou que as ‘águias’ estão a construir um plantel forte para atacar todas as competições de futebol.

“O João teve um contributo muito importante nestes últimos cinco meses e a nossa ideia era continuar a contar com ele. Acho que o João poderia ser a grande referência que tem faltado ao Benfica, por ser português, pelo que representa, por ser um miúdo que veio da formação”, afirmou Bruno Lage, em entrevista concedida à BTV e divulgada hoje.

Félix, de 19 anos, poderá estar próximo de se transferir para o Atlético de Madrid, que já apresentou uma proposta de 120 milhões de euros pelo passe do avançado, que foi várias vezes comparado a Rui Costa, antigo jogador e atual administrador da SAD ‘encarnada’.

“O Rui Costa não joga há 10 anos e continua-se à procura de um substituto. A concretizar-se [a transferência], o João vai sair como um grande ídolo, mas gostava que saísse com mais tempo de casa. No entanto, sei que é um jovem talento, convicto das suas ideias e que pensa pela sua cabeça. Certamente fará uma grande carreira”, referiu.

Mesmo que Félix saia do Benfica, Bruno Lage garantiu que o plantel vai continuar a ser forte e entrará “determinado em todas as competições”, inclusive na Liga dos Campeões: “Temos de ter a ambição de fazer uma boa campanha e passar à fase seguinte. É essa a história do Benfica.”

No campeonato, Lage acredita que “Benfica, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga partem à frente” da concorrência, mas lembrou que o conjunto da Luz tem “de provar em campo” a “ambição de vencer”.

Já no primeiro encontro oficial da temporada, a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do Sporting, o técnico, que levou o Benfica à conquista do 37.º título de campeão nacional, espera ter uma equipa “o mais próxima possível da que terminou a última época”.

Lage admitiu que o sistema ‘4x4x2’ “será, em princípio, a base” para a nova época, embora realçando que “há dois ou três jogadores” que podem possibilitar “outra forma de jogar”. Contudo, vincou que quer uma equipa com “princípios bem definidos”.

“Queremos uma equipa com iniciativa, que tenha uma transição forte quando perde a bola e que, quando ganha a bola, em dois ou três passes esteja próximo da baliza, para marcar golos. Queremos jogar de forma alegre, para divertir o nosso público”, transmitiu.

O treinador, de 43 anos, confirmou que pretende um plantel com 23 jogadores, já com três guarda-redes incluídos, para que “todos sintam que são opções” e, assim, se tornem “competitivos entre eles”.

A equipa do Benfica, que parte em 15 de julho para uma digressão aos Estados Unidos, onde competirá na International Champions Cup, tem antes um jogo de apresentação aos sócios no Estádio da Luz, em 10 de julho, com os belgas do Anderlecht.

Três dias depois, em 13 de julho, terá novo jogo particular, em Coimbra, com a Académica.

Na International Champions Cup, defrontará os mexicanos do Chivas, em 20 de julho (21:00 em Lisboa), em Santa Clara, com a Fiorentina em 24 de julho (01:00 de 25 de julho em Lisboa), em Harrison, e com o AC Milan em 28 de julho (20:00 em Lisboa), em Foxborough.

O arranque oficial da época acontecerá em 04 de agosto, no Estádio Algarve, na Supertaça diante do Sporting, vencedor da Taça de Portugal.