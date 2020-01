Immobile marca ‘hat-trick’ e Ronaldo está mais longe do topo dos melhores marcadores

O avançado Ciro Immobile marcou hoje três golos na goleada caseira da Lazio à Sampdoria, por 5-1, que permitiu aos romanos somarem a 11.ª vitória seguida da Liga italiana de futebol, em jogo da 20.ª jornada. Com estes três remates certeiros, Immobile cimenta a liderança dos melhores marcadores da Liga Italiana, com 23 golos, mais nove que o madeirense Cristiano Ronaldo (Juventus), que até agora tem 14 golos apontados nesta edição da Serie A.

A formação ‘laziale’ praticamente resolveu o encontro na primeira parte, com um golo do equatoriano Felipe Caicedo, que passou pelo Sporting, aos sete minutos, e dois de Immobile, aos 17 e 20, o primeiro de grande penalidade.

No segundo tempo, a equipa comandada por Simone Inzaghi dilatou a vantagem através do central angolano Bastos, aos 54 minutos, e Immobile consumou o ‘hat-trick’, aos 65, novamente de penálti, reforçando o estatuto de melhor marcador da ‘Serie A’.

O polaco Karol Linetty ainda reduziu para a Sampdoria, aos 70 minutos, num encontro no qual os genoveses terminaram reduzidos a 10 elementos, por expulsão de Julian Chabot, aos 74.

A Lazio, que ainda tem uma partida em atraso para disputar, somou o 11.º triunfo consecutivo na ‘Serie A’ e mantém-se segura no terceiro posto, com 45 pontos, estando agora a um do Inter de Milão e a três da líder Juventus, que jogam no domingo.