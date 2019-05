I Torneio de Golfe Rota do Atum joga-se a 9 de Junho, no Porto Santo

A segunda edição do ‘Festival Rota do Atum’, que se realiza no Porto Santo de 3 a 9 de Junho, irá contar com uma vertente desportiva. No dia 9 de Junho realiza-se o I Torneio Golfe Rota do Atum, destinado a jogadores amadores. “É mais um evento que decorre em paralelo com o ‘Festival Rota do Atum’ que não só valoriza este certame dedicado a um peixe tão nobre, como ajuda a promover ainda mais a ilha do Porto Santo e a qualidade do Turismo que temos para oferecer a quem nos elege como destino de férias”, garante Bruno Martins, director do festival.

O I Torneio Golfe Rota do Atum destina-se a golfistas amadores com 16 ou mais anos e que estejam filiados na Federação Portuguesa de Golfe (FPG) ou numa outra federação de golfe internacional com Handicap EGA válida ou certificado pelo respectivo Home-Club. O torneio de Pares joga-se na modalidade Stableford na variante Texas Scramble.

As inscrições devem ser feitas até às 19 horas do dia 7 de Junho, para o email [email protected] e terão um valor de 15 euros para sócios do PXO Golfe Clube e de 45 euros para não sócios.

A organização prevê a atribuição de vários prémios, estando a entrega prevista para o almoço a ter lugar no Hotel Vila Baleira a partir das 14h30.