Guarda-redes do Marítimo Amir convocado pelo Irão para Taça da Ásia

O guarda-redes do Marítimo Amir foi convocado pelo seleccionador do Irão, Carlos Queiroz, para a Taça da Ásia, a disputar no início de 2019, revelou hoje o clube da I Liga portuguesa de futebol.

Na nota publicada no sítio oficial do Marítimo na Internet, Amir junta-se à comitiva da seleção do Irão em 24 de dezembro, quando a selecção iraniana vai defrontar a Palestina, em jogo particular.

Em 31 de dezembro, o Irão volta a realizar um jogo de preparação para a competição, frente ao Qatar, em Doha.

O guarda-redes, de 25 anos, conta com três internacionalizações e esteve presente no Mundial2018, na Rússia.

Amir chegou ao Marítimo em janeiro de 2017, proveniente do Barreirense, e realizou 14 jogos esta época.

A Taça da Ásia vai decorrer entre 05 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019, nos Emirados Árabes Unidos.