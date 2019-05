‘Granfondo Madeira Island’ contou com a participação de 140 atletas

Decorreu no domingo a I edição do Granfondo Madeira Island, organizado pelo Club Sport Marítimo, que teve a participação de 140 atletas regionais e continentais. Num percurso exigente de 106 quilómetros com partida e chegada a São Vicente, passando em Porto Moniz e Calheta a prova teve como ponto mais alto os 1620 metros da Bica da Cana que levou os atletas ao limite mas que proporcionou imagens espectaculares.

O grande vencedor foi Marco Vieira do Município do Porto Moniz/ Clube Naval do Seixal, seguido de Paulo Camacho do Q10 Escola de Santana/Moriano Automóveis e de Diogo Sampaio da Asfic-Grupo PARAPEDRA.

O evento que teve convívio e pódio final em São Vicente foi muito elogiado por todos o que leva a crer uma participação massiva de atletas continentais na próxima edição de 2020, estando já a organização a ultimar a data do próximo ano de modo a preparar da melhor maneira o evento.