Grande Prémio Art’Camacha junta três centenas de atletas

Cerca de 300 atletas participaram, nesta manhã de 15 de Agosto, no Grande Prémio Art’Camacha. Um evento organizado pela Casa do Povo da Camacha em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira. Aproveitando o feriado, várias pessoas juntaram-se também para apoiar a prova pontuável para o circuito ‘Madeira a Correr’.

Nos 6.050 metros, masculinos, foi mais rápido o atleta Paulo Macedo, da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena, que concluiu o percurso em 21m04s. Um segundo depois, aos 21m05s, cortou a meta o atleta Edwin Nunes, da VIP-RC, ficando assim no segundo lugar. A fechar o pódio ficou o atleta do Clube de Atletismo do Funchal, Ivan Nunes, com um tempo de 21m19s.

Nas femininos, Sara Rodrigues, do Grupo Desportivo do Estreito, mostrou a sua melhor forma ao concluir a prova em 27m12. Na segunda posição ficou a atleta do VIP-RC, Belinda Rodrigues, que terminou os 6.050 metros em 28m41s.

Cecília Andrade ocupou o terceiro lugar. A atleta do Clube de Atletismo do Funchal correu o percurso em 28m52s.

Em termos colectivos, masculinos, venceu o Clube de Atletismo do Funchal com 18 pontos. A Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena ficou em 2º lugar com 23 pontos e a equipa VIP-RC fechou os primeiros três lugares com 40 pontos. Em femininos, ganhou o Clube Escola de Santana com 30 pontos, seguido das equipas VIP-RC e Clube de Atletismo do Funchal.