Funchal Rogaining reuniu 50 equipas no sábado

Decorreu no passado sábado, dia 30 de Março, o Funchal Rogaining. A competição, de Orientação em equipa, pontuável para a Taça da Madeira de Rogaining 2019, reuniu em simultâneo 50 equipas no Jardim de Santa Luzia.

O objectivo era controlar o máximo de postos de controlo que estavam assinalados no mapa, cada um com uma pontuação correspondente, em 1h30. As equipas tiveram o mapa 10 minutos antes da partida, para definir a melhor estratégia e partiram para uma área de competição com cerca de 2km2, entre a Avenida do Mar, o Parque de Santa Catarina, o Paiol/Achada e o Forte de São Tiago.

Com a componente orientação facilitada devido ao terreno de características urbanas, a ordem de visita aos postos de controlo, a gestão da capacidade física da equipa (todos os elementos da equipa têm de controlar os postos de controlo com um intervalo máximo de um minuto) e avaliar se a equipa tem capacidade para controlar todos os postos de controlo no tempo limite foram os desafios principais para as equipas gerirem ao longo do Funchal Rogaining.

Além da competição com duração de 1h30, a organização disponibilizou uma prova de 40 minutos para as categorias mais jovens, iniciados e juvenis e um percurso aberto para jovens até aos 12 anos.

Na competição principal, destaque para algumas equipas nos masculinos a conseguirem controlar o total dos 30 postos de controlo antes do tempo limite, totalizando 173 pontos, com a decisão da vitória a recair para o tempo efectuado.

No final do evento realizou-se a distinção aos vencedores, numa cerimónia que contou com representantes da Câmara Municipal do Funchal, DRJD e Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria, entidades que apoiaram o evento junto com a Federação Portuguesa de Orientação, Associação de Orientação da RAM, AMDPT e Instituto de Florestas e Conservação da Natureza.

A próxima prova da Taça da Madeira de Rogaining disputa-se a 30 de Junho nas serras do Funchal, uma nova organização do Clube Aventura da Madeira.