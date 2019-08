Forma física de Marega tem dado que falar

A forma física de Moussa Marega, ex-jogador do Marítimo, tem dado falatório por estes dias nos mais diversos meios de comunicação social, ainda para mais depois do afastamento do FC Porto da Liga dos Campeões, aos pés do Krasnodar.

Foi após essa mesma derrota, por 2-3, frente aos russos, que o maliano, no final do jogo, foi fotografado com a barriga acentuada, o que acabou por espoletar diversas críticas e observações à forma como não teve cuidado com a sua forma física, durante as férias, isto já depois de ter participado na CAN ao serviço da selecção do seu país, onde acabou por ser afastado nos ‘oitavos’, a 8 de Julho.

Marega voltou à cidade do Porto a 27 de Julho, isto é, desfrutou de duas semanas de férias, mas o físico que apresenta neste arranque de temporada está longe do que já mostrou.