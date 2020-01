O Flamengo, sem o treinador Jorge Jesus, que se encontrar a gozar um período de férias, empatou hoje sem golos com o Macae, na primeira jornada do campeonato estadual de futebol do Rio de Janeiro, no Brasil.

Diante do Macae foi o técnico da formação de sub-20 dos campeões brasileiros Maurício Souza a orientar uma equipa muito desfalcada, sem os habituais titulares e suplentes.

Na próxima jornada, o ‘Fla’ defronta o Vasco da Gama.