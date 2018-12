FC Porto é cabeça de série mas pode apanhar alguns ‘tubarões’ nos ‘oitavos’

O FC Porto será cabeça de série no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, mas poderá encontrar, por exemplo, Liverpool, vice-campeão, na próxima fase da competição.

Os ‘reds’ são mesmo o maior ‘tubarão’ que os campeões portugueses podem encontrar na fase a eliminar da ‘Champions’, tal como o Atlético de Madrid, vencedor da última edição da Liga Europa e em cujo estádio se vai disputar a final da Liga dos Campeões em 2019.

Depois de vencer o seu grupo, o FC Porto evita os vencedores das outras ‘poules’: os alemães do Borussia Dortmund e do Bayern Munique, vencedores do grupo do Benfica, os franceses do Paris Saint-Germain, os espanhóis do FC Barcelona e do Real Madrid, campeões em título, os ingleses do Manchester City e os italianos da Juventus.

Além de Liverpool e Atlético de Madrid, o FC Porto pode reencontrar José Mourinho, treinador dos ingleses do Manchester United.

Os ingleses do Tottenham, os holandeses do Ajax, segundos no grupo do Benfica, os franceses do Lyon e os italianos da Roma são os outros possíveis adversários, sendo que os alemães do Schalke 04 não podem reencontrar o FC Porto, depois de já terem jogado na fase de grupos.

O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões está marcado para segunda-feira, em Nyon, na Suíça.