Fábio Coentrão regressa à convocatória do Rio Ave para o reencontro com o Sporting

Fábio Coentrão regressou hoje à convocatória do Rio Ave para o jogo desse domingo, frente ao Sporting, da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

O internacional português falhou o último jogo da equipa, na derrota caseira frente ao Desportivo das Aves, por 2-0, devido a problemas físicos, mas recuperou esta semana e irá regressar a Alvalade, onde jogou na época passada, por empréstimo do Real de Madrid.

Em dúvida, apesar ter sido integrado no lote dos eleitos do técnico Daniel Ramos, está o avançado Galeno, que praticamente não treinou esta semana devido a lesão na perna direita, e só no dia do jogo fará um derradeiro teste à sua condição física.

Fora das opções ficam, apenas, Nélson Monte, lesionado, e Gelson Dala, que está em Vila do Conde por empréstimo dos ‘leões’.

O Rio Ave, nono classificado com 32 pontos, desloca-se este domingo ao estádio de Alvalade, para defrontar o Sporting, terceiro 58, numa partida agendada para as 20:00.

Lista de Convocados:

- Guarda-redes: Léo Jardim e Paulo Vítor.

- Defesas: Rúben Semedo, Borevkovic, Fábio Coentrão, Nadjack, Afonso Figueiredo e Messias.

- Médios: Tarantini, Diego Lopes, Filipe Augusto, Leandrinho e Jambor.

- Avançados: Bruno Moreira, Nuno Santos, Carlos, Said, Ronan, Gabrielzinho, Messias e Galeno.