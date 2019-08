Edição 2019/20 da I Liga abre com o jogo Portimonense-Belenenses

O Portimonense e o Belenenses SAD abrem hoje a edição 2019/20 da I Liga portuguesa de futebol, numa primeira jornada em que o campeão Benfica joga no sábado em casa com o Paços de Ferreira.

O primeiro encontro da I Liga vai opor duas equipas que fizeram um campeonato tranquilo na época passado, com os algarvios a terminarem na 12.ª posição e os lisboetas na nona.

Ambos os clubes mantiveram os treinadores para a nova temporada, com Silas a seguir no comando do Belenenses SAD e António Folha no Portimonense.

Este será o 13.º encontro entre as duas equipas em Portimão para o campeonato, com o equilíbrio a ser nota dominante, com quatro vitórias para cada equipa e cinco empates.

O Benfica começa a defesa do título no sábado, em casa, frente ao Paços de Ferreira, no mesmo dia em que o FC Porto, vice-campeão, joga no terreno do Gil Vicente, enquanto o Sporting visita no domingo o Marítimo.

Programa da primeira jornada:

- Sexta-feira, 09 ago:

Portimonense -- Belenenses SAD, 20:30.

- Sábado, 10 ago:

Santa Clara -- Famalicão, 16:30.

Gil Vicente - FC Porto, 19:00.

Benfica -- Paços de Ferreira, 21:30.

- Domingo, 11 ago:

Boavista -- Desportivo das Aves, 16:00.

Marítimo -- Sporting, 18:30.

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 20:30.

Sporting de Braga -- Moreirense, 21:00.

- Segunda-feira, 12 ago:

Vitória de Setúbal -- Tondela, 20:15.