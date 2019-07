Douglas Grolli sonha com Marítimo nos lugares europeus

O defesa do Marítimo Douglas Grolli admitiu hoje que sonha com os lugares de acesso às competições europeias e considera fundamental um começo positivo dos insulares na I Liga portuguesa de futebol.

“[Patamar europeu] Nós sonhamos com isso. Acho que começar bem a época é determinante. O clube passou por um período de muitos jogos sem vencer e, no final, acabámos por pagar o preço. Esperamos fazer uma época mais forte. O nosso objetivo é estar na parte de cima da tabela”, afirmou aos jornalistas, após ter realizado exames médicos.

Para a temporada 2019/20, o Marítimo conta com um novo treinador, Nuno Manta Santos, um nome conhecido do plantel ‘verde rubro’ e que mereceu elogios da parte de Douglas Grolli.

“Nós acompanhámos um pouco do trabalho dele no Feirense e não tiveram um ano muito bom. É um treinador de qualidade e, por isso, foi escolhido para estar aqui. Estamos todos motivados para começar a trabalhar com ele”, comentou.

O central brasileiro, de 29 anos, chegou a Portugal em janeiro, mudando o rumo da sua carreira, que, até então, tinha sido feita apenas no país natal, e ganhou lugar no eixo da defesa, cumprindo 13 jogos.

“Estou muito motivado e mais adaptado. Foi a minha primeira experiência fora do meu país e o estilo de jogo é um pouco diferente, por isso, começando na pré-temporada e tendo já um pouco de adaptação, espero fazer uma época melhor”, referiu, após ter aproveitado da “melhor maneira” as férias, passadas com a família, que serviram para “recarregar baterias”.

Douglas Grolli foi um dos 11 jogadores do Marítimo que realizaram exames médicos na manhã de hoje no Funchal, acompanhado por Charles, Bebeto, Zainadine, Rúben Ferreira, Pelágio, Fabrício, Getterson, Leandro Cardoso, André Teles e Pedro Mateus.

Os restantes jogadores fazem os exames na quarta-feira e o primeiro treino está agendado para quinta-feira, em Santo António.