Danilo na comitiva do FC Porto para jogo com o Bayer Leverkusen

O médio Danilo, ausente desde a final da Taça da Liga, integra a comitiva do FC Porto que partiu hoje para a Alemanha, onde defrontará o Bayer Leverkusen nos 16 avos de final da Liga Europa de futebol.

Danilo, agastado por sucessivas lesões, a última das quais uma inflamação no joelho direito, volta a integrar a lista de opções do treinador Sérgio Conceição, após ter jogado pela última vez na final da Taça da Liga, perdida para o Sporting de Braga (1-0).

No sentido inverso ao de Danilo, está o central Pepe, a recuperar de uma mialgia na perna esquerda, contraída no ‘clássico’ com o Benfica (vitória por 3-2), no Estádio do Dragão, que o afastou da equipa nos jogos com o Académico de Viseu e o Vitória de Guimarães.

O treinador Sérgio Conceição também não poderá contar com o brasileiro Otávio, por castigo, para o jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, a realizar na quinta-feira, pelas 20:00 (hora de Lisboa), na BayArena, em Leverkusen.

Lista de 20 jogadores que integram a comitiva do FC Porto:

- Guarda-redes: Agustín Marchesín, Diogo Costa e Mouhamed Mbaye.

- Defesas: Jesús Corona, Wilson Manafá, Chancel Mbemba, Ivan Marcano e Alex Telles.

- Médios: Danilo Pereira, Mamadou Loum, Romário Baró, Mateus Uribe, Sérgio Oliveira, Vítor Ferreira e Shoya Nakajima.

- Avançados: Luis Díaz, Moussa Marega, Zé Luís, ‘Tiquinho’ Soares e Vincent Aboubakar.