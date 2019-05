Cristiano Ronaldo deve juntar-se à preparação de Portugal

Portugal continua hoje a preparar a participação na fase final da Liga das Nações de futebol com mais um treino, numa sessão em que Fernando Santos deverá contar pela primeira vez com todos os convocados, incluindo Cristiano Ronaldo.

O avançado da Juventus deverá participar nos trabalhos da seleção nacional, assim como Pepe, Danilo, Bruno Fernandes e Beto, que também tiveram direito a mais uns dias de descanso.

Se tudo correr como está planeado, ao terceiro dia de treinos, o selecionador Fernando Santos irá ter pela primeira vez disponível todos os 23 convocados para a fase final da Liga das Nações, que arranca na próxima semana, no Porto e em Guimarães.

Portugal tem uma sessão agendada para as 17:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social. Antes, às 16:30, um jogador a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

A primeira semana de trabalho será feita em regime aberto, com os jogadores a estarem apenas obrigados a comparecer nos treinos, com a concentração para estágio a estar agendada para domingo.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 05 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19:45. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19:45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 09 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19:45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15:00.