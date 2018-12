Cristiano Ronaldo marcou hoje o golo no triunfo (1-0) da Juventus diante do Torino, em jogo da 16.ª jornada do campeonato italiano. O madeirense marcou de grande penalidade aquele que foi o golo 5.000 da Juve no campeonato italiano.

O jogador madeirense tem 11 golos na liga e já está no topo da lista dos melhores marcadores, em igualdade com Krzysztof Piatek, do Génova.