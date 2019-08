“Corta a cabeça, idiota”, ‘atiram’ adeptos do V. Guimarães ao presidente do Steaua Bucareste

“Corta a cabeça. idiota”. A mensagem, escrita em inglês (cut your head, idiot), foi hoje mostrada numa tarja pelos adeptos do Vitória de Guimarães, equipa orientada pelo madeirense Ivo Vieira, numa clara alusão às declarações do presidente do Steaua Bucareste.

Os vimaranenses venceram, esta noite, a equipa de Bucareste, mas após o jogo da primeira mão o presidente Gigi Becali havia afirmado: “Se eles marcarem cortem-me a cabeça”.

Os fervorosos adeptos de Guimarães não deixaram passar em claro as declarações do dirigente e aproveitaram o golo marcado por Tapsoba para deixar a sua ‘recomendação’.