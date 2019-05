Conheça o troféu que vai premiar os melhores marcadores da Liga das Nações da UEFA

Já são conhecidos os troféus que irão premiar os melhores pontas-de-lança na fase final da Liga das Nações, da responsabilidade da Alipay, nesta que é a primeira competição englobada na parceria global de oito anos celebrada entre a Alipay e a UEFA.

Os Prémios Alipay de Melhor Marcador, que incluem troféus de Ouro, Prata e Bronze, serão entregues aos melhores marcadores no dia 9 de Junho no Porto, cidade que acolherá a grande final do evento.

O design do troféu inspira-se no primeiro caracter do nome chinês da Alipay, (que se pronuncia zhi), que tanto significa apoio como pagamento. O caracter reflete as raízes da Alipay, que remontam a 2004, ano em que a empresa foi fundada enquanto serviço de depósitos de garantia para colmatar a falta de confiança existente entre consumidores online e vendedores, facilitando assim o comércio online e offline.

Este caracter também representava a postura de um atacante prestes a atirar no manuscrito que promovia a partilha da cultura e literatura através dos estados guerreiros da China central, unidos pela Dinastia Qin há mais de 2000 anos.

Desta forma, a estrutura do troféu faz referência ao futebol, à cultura tradicional chinesa e à tecnologia digital. Ao capturar o momento de um atacante em ação, o troféu evoca a beleza original e o poder do futebol.

“O design único e dinâmico do troféu é um elogio adequado ao ambiente e futebol emocionante que esperamos no auge da Liga da Nações inaugural,” afirmou Guy-Laurent Esptein, Marketing Director da UEFA. “Os adeptos de todo o mundo irão ter a oportunidade de ver os melhores jogadores europeus em ação e estamos muito contentes por a Alipay premiar os melhores marcadores”, referiu.

Em novembro de 2018, a Alipay tornou-se o Parceiro Global de Pagamentos oficial da UEFA, Parceiro Global oficial de Carteira Digital e Parceiro Global oficial de Fintech, para eventos da seleção masculina, incluindo o UEFA EURO 2020, o UEFA EURO 2024 e as sessões intermediárias das finais da Liga das Nações. A Alipay é gerida pelo Ant Financial Services Group, uma empresa afiliada do Alibaba Group Holding.

“Sentimo-nos extremamente honrados por apresentar estes troféus que reconhecem os melhores marcadores do futebol europeu e representam as múltiplas inovações futuras e colaborações entre a UEFA e a Alipay, entre futebol e tecnologia,” afirmou Sabrina Peng, Chief Marketing Officer do Ant Financial.

Portugal, Inglaterra, Suiça e Holanda irão competir nas Finais inaugurais no Porto e Guimarães entre os dias 5 e 9 de Junho de 2019.