$!CMF promove duas semanas de desportos náuticos na Baía do Funchal

O vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal (CMF), apresentou esta manhã a 1.ª edição do ‘Funchal Náutico’, um programa da autarquia que congrega diversas iniciativas de mar, a decorrer entre 17 de Agosto e 1 de Setembro, no âmbito das comemorações do Dia da Cidade.

“Trata-se de um conjunto de eventos, que agregam várias modalidades desportivas, e que têm como ponto comum o facto de serem praticados em águas abertas, reforçando a ligação com o nosso maior património, que é o mar, e promovendo o Funchal enquanto destino de turismo desportivo”, começou por explicar o vereador.

“Ao longo das próximas duas semanas, realizar-se-ão na Baía do Funchal actividades lúdicas e competitivas de carácter regional, abertas a toda a população, mas também eventos de carácter nacional, como é o caso do grande prémio de jet-ski que se realizará no último fim-de-semana do Funchal Náutico. Com este evento, afirmamos aquilo que pretendemos para o futuro do município, que é sermos a capital do desporto náutico, não só da Região, mas também do país”, afirmou João Pedro Vieira.

No próximo sábado, dia 17 de Agosto, o ‘Funchal Náutico’ arranca, pelas 10 horas, com a Regata de Canoas do Dia da Cidade, na Baía do Funchal, ao passo que domingo, dia 18, terá lugar, no mesmo local e a partir da mesma hora, uma concentração de Stand Up Paddle, dando a possibilidade à população de experimentar esta modalidade de forma livre e gratuita.

No Dia da Cidade, a 21 de Agosto, às 14 horas, realiza-se a Regata de Cruzeiros do Dia da Cidade, dinamizada pela Associação Regional de Vela da Madeira.

No sábado seguinte, dia 24, pelas 16 horas, tem lugar a II Regata de Canoas Tradicionais de Santa Maria Maior, na Praia de São Tiago.

Já no dia 25 de Agosto, domingo, às 11 horas, parte do Cais do Funchal a histórica Prova de Mar José da Silva ‘SACA’.

Por fim, entre 31 de Agosto e 1 de Setembro, decorrerá o Grande Prémio Cidade do Funchal, integrado no Campeonato Nacional de Aquabike, da Federação Portuguesa de Motonáutica.

João Pedro Vieira concluiu a apresentação agradecendo “às associações e entidades por todo o trabalho que têm vindo a desenvolver na promoção das suas modalidades desportivas na nossa cidade, e por se associarem à Câmara Municipal do Funchal nestas iniciativa em que ficamos todos a ganhar”, e deixou o convite para que a população participe e assista ao ‘Funchal Náutico’.

Este evento, organizado pela CMF, conta com o apoio da Associação Regional de Canoagem, Associação de Surf da RAM, Associação Regional de Vela da Madeira, Associação de Natação da Madeira, Federação Portuguesa de Motonáutica, Associação Arca D’Ajuda, Club Sport Marítimo, Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e Frente MarFunchal.