Carvalheiro reuniu-se com a Federação de Patinagem de Portugal

Pedro Araújo, presidente da Direcção, e Sandro Abreu de Freitas, director do departamento de hóquei em patins, estiveram esta segunda-feira na sede da Federação de Patinagem de Portugal, onde reuniram com Vítor Ferreira, vice-presidente para o hóquei em patins e hóquei em linha, que adiantou que “a decisão relativamente à participação do CF Carvalheiro na 3.ª Divisão Nacional depende em exclusivo da Associação de Patinagem da Madeira”, acrescentando que “nada obsta a que a Madeira se faça representar por mais do que um clube”.

O CF Carvalheiro reuniu, esta segunda-feira, com a Federação de Patinagem de Portugal, na sede desta, em Lisboa, para abordar os recentes acontecimentos que colocam em causa a continuidade do clube no Campeonato Nacional da 3.ª Divisão. A colectividade esteve representada por Pedro Araújo, presidente da Direcção, e Sandro Abreu de Freitas, director do departamento de hóquei em patins, enquanto o órgão federativo fez-se representar por Vítor Ferreira, Vice-Presidente do hóquei em patins e hóquei em linha.

No rescaldo desta reunião, o clube informa que “a Federação foi sensível ao problema que representa o afastamento do clube da 3.ª Divisão Nacional” e manifestou que “nunca foi sua intenção impedir esta participação, que é contrária à sua missão”. Contudo, salientou que “esta decisão depende em exclusivo da Associação de Patinagem da Madeira”, acrescentando ainda que “nada obsta a que a Madeira se faça representar por mais do que um clube”.

Entretanto, e na sequência da reunião com a Federação, o CF Carvalheiro enviou nesta manhã de terça-feira um email dirigido ao presidente da Associação de Patinagem da Madeira, Miguel Rodrigues, através do qual pede que seja agendada uma audiência com carácter de urgência. O clube tenta assim esgotar as diversas possibilidades de solucionar o impedimento da sua participação na 3.ª Divisão Nacional pela via do diálogo e do bom senso, mantendo-se contudo em aberto a possibilidade deste avançar para outras instâncias.