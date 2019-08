Carros antigos voltam a encher de ‘classe’ estradas da Madeira

Um grupo de cerca de 60 turistas está de visita à Ilha da Madeira nos seus veículos antigos até dia 19 de Agosto, percorrendo a Ilha da Madeira na sexta edição do ‘Raid de Automóveis Antigos Algarve-Madeira’.

Trata-se de uma inesquecível volta (quase completa) à Ilha da Madeira, efectuada por proprietários de automóveis antigos oriundos de todos os cantos do país que trazem os seus carros no ferry, desde Portimão, para umas férias na ilha com os seus veículos clássicos.

Nem a greve dos motoristas deteve estes aventureiros que “atravessaram todo o país para chegar a Portimão e apanhar o ferry Naviera Armas para a Madeira, sempre na incerteza de terem ou não combustível para a viagem de ida e de regresso”, realça uma nota da organização do evento.

O passeio é organizado por António Brito, do Clube de Automóveis Antigos da Figueira da Foz, com a colaboração e o apoio logístico das Câmaras Municipais do Funchal, Porto Moniz e Machico e da revista ‘Topos & Clássicos’, bem como com a participação e envolvimento de outros clubes (tais como o Triumph Club de Portugal e BMW AutoClub de Portugal) e ainda de entidades como a Vitorinos Seguros e V8 Waterless.

Recorde-se que, na passada quarta-feira (14 de Agosto), o vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, recebeu os participantes do encontro nos Paços do Concelho.