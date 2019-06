Campeonato Regional de Biatle juntou mais de uma centena em Machico

Decorreu no sábado na Cidade de Machico o Campeonato Regional da Madeira de Biatle, evento co-organizado pela Federação Portuguesa de Pentatlo Moderno e pelo Ludens Clube de Machico e com o apoio do Municipio de Machico, Direção Regional de Juventude e Desporto e de diversas empresas locais. A lista de partidas apresentou um recorde regional de 136 participantes.

A competição iniciou-se pelas 09h30 e já o tempo quente se fazia sentir, o calor foi uma das dominantes da prova. Estavam em disputa diversos títulos regionais nas mais diversas categorias de idade, que ia desde os sub 11 aos Veteranos 50+.

Com 400 metros de corrida, 50 de natação e mais 400 de corrida, as categorias Sub 11 e Sub 13 tinham os percursos mais curtos. Nas Sub 11 femininas, Ana Gomes do Clube Futebol Andorinha foi a mais rápida, ao passo que nos rapazes o triunfo sorriu a Matias Olival, do Ludens Clube de Machico. Já nas Sub 13 femininas, triunfo para Leonor Neto, atleta do Clube Naval do Funchal, e nos masculinos o vencedor foi Óscar Gois, da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra.

O Escalão Sub 15 juntou uns impressionantes 50 atletas, de longe o mais concorrido da competição onde foram feitas 2 séries por género devido ao elevado número de atletas. O percurso dos Sub 15 apresentava 800 metros de corrida para começar e acabar, com 100 metros de natação pelo meio. Nos femininos, o triunfo foi para Maria Clara Araújo, atleta do Clube Naval do Funchal, ao passo que nos rapazes triunfou João Afonso Paulos, também do Clube Naval do Funchal.

Com 1200 metros de corrida, 100 de natação e mais 1200 metros de corrida, os escalões Master 40 e 50 femininos e masculinos partiram em série única. Nos Master 40 femininos triunfou Filipa Freitas, do Clube Futebol Andorinha, e nos homens o mais rápido foi Carlos Nóbrega, da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra. Nos Master 50 masculinos, Iolanda Henriques do Clube Futebol Andorinha foi a vencedora, com Ricardo Melim do Clube Naval do Funchal a vencer nos homens.

Nos Sub 17 o percurso apresentou 1200 metros nos dois segmentos de corrida e 200 metros na natação. Nas raparigas venceu Vitória Gois, atleta da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra, com João Nuno Marote, atleta do Ludens Clube de Machico triunfar nos rapazes.

A distância mais longa foi percorrida pelos escalões Sub 19, Junior e Senior, com 1600 metros de corrida, 200 de natação e 1600 de corrida. Nos Sub 19 femininos vitória para Joana Sousa da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra, com Pedro Prioste do Ludens Clube de Machico a vencer nos masculinos. Nos juniores femininos venceu Carolina Gouveia da Associação Desportiva Galomar e nos masculinos o triunfo foi para Francisco Luís, do Clube Naval do Funchal. Nos Seniores femininos vitória para Susana Lourenço, da Associação Desportiva e Recreativa de Água de Pena, com Bruno Freitas do Clube Naval do Funchal a triunfar nos homens.

O Biatle regressa a Machico entre os dias 28 e 30 deste mês, juntamente com o Triatle, com a realização dos Campeonatos da Europa de Biatle e Triatle, evento que vai contar com meio milhar de participantes de diversos países.

Pode consultar os resultados gerais em https://docdro.id/uoof3ed.