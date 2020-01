Campeã em título Espanha e Cróacia vencem e ficam mais perto das ‘meias’ no Europeu de Andebol

A Espanha, campeã em título, e a Croácia deram hoje um passo importante rumo às meias-finais do Euro2020 de andebol, ao venceram a anfitriã Áustria e a Alemanha, respetivamente, em jogos do Grupo I da ronda principal.

Em Viena, a formação espanhola apenas conseguiu dominar a Áustria nos segundos trinta minutos (30-26) e somar o quinto triunfo consecutivo no torneio, uma vez que ao intervalo vencia pela margem mínima (17-16).

Croácia e Alemanha protagonizaram o encontro mais equilibrado do dia, que parecia correr de feição aos germânicos, contudo faltou equilíbrio emocional para gerir uma vantagem anulada na reta final pela formação das Balcãs.

Com 14-11 ao intervalo a favor da Alemanha, a Croácia conseguiu inverter o rumo e vencer pela margem mínima (25-24), com os sete golos do central croata Igor Karaci e as 13 defesas do guardião alemão Andreas Wolff a terem um papel crucial no desfecho.

Ao fim de duas jornadas na ‘main round’, a Espanha mantém-se na liderança da ‘poule’, em igualdade pontual com a Croácia, ambas invictas com seis pontos, e em excelente posição para avançar para a meias-finais da prova.

No primeiro encontro do dia, Dzmitry Nikulenkau, Andrei Yurynok, Artsem Karalek, com cinco tentos cada, e Mikita Vailupau, autor de seis, foram preponderantes para a Bielorrússia somar os dois primeiros pontos perante a República Checa (28-25), ainda em ‘branco’, mas que teve no central Ondrej Zdrahala o melhor marcador do encontro (sete golos).

Portugal defronta no domingo a Islândia, em jogo da segunda jornada do Grupo II da ronda principal do Euro2020, que é liderado por Noruega e Eslovénia, com quatro pontos, seguidas da equipa nacional e da Hungria, com dois, enquanto os islandeses e a Suécia ainda não pontuaram.