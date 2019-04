Benfica vence Feirense e recupera liderança

O Benfica venceu hoje em casa do Feirense por 4-1, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, recuperando a liderança da prova.

A equipa de Santa Maria da Feira, cada vez mais isolada no último lugar, ainda esteve em vantagem, com um golo de Sturgeon, aos 10 minutos, mas os ‘encarnados’ deram a volta ainda na primeira parte, com golos de Pizzi, aos 40, na conversão de uma grande penalidade, e de André Almeida, aos 45+2.

Um erro do guarda-redes ‘fogaceiro’ Caio Secco, a abrir praticamente a segunda parte, permitiu às ‘águias’ ampliarem a vantagem, através de Seferovic, aos 49, jogador que ‘bisou’ no encontro, aos 89, destacando-se ainda mais na liderança da lista dos melhores marcadores da prova, com 18 golos.

A vitória permitiu aos ‘encarnados’ recuperarem a liderança da prova com 69 pontos, em igualdade pontual com o FC Porto, segundo, enquanto o Feirense é último com 15 pontos, a distantes 12 do Nacional, a primeira equipa acima da linha de despromoção.