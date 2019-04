Benfica vai fazer tudo para que adeptos “não percam campeonato duas vezes”

O treinador de futebol do Benfica pediu hoje aos adeptos que continuem a acreditar na conquista do campeonato, garantindo que a equipa tudo vai fazer para que eles não sintam que o perderam duas vezes no mesmo ano.

“A determinada altura os adeptos sentiram que perderam o campeonato, mas com a recuperação que a equipa fez eles voltaram a acreditar. Agora sinto que as pessoas, por tudo aquilo que se vai vivendo, estão novamente com receio de voltar a perder o campeonato, e perder um campeonato duas vezes no mesmo ano é algo que os pode marcar”, disse Bruno Lage.

O técnico, que assumiu o comando da equipa na 15.ª jornada, numa altura em que os ‘encarnados’, liderados até então por Rui Vitória, estavam a sete pontos do líder FC Porto, pediu aos adeptos que “continuem a marcar presença, criem dinâmica a apoiem a equipa nas próximas sete ‘finais’”.

Com a equipa a três pontos do FC Porto, mas com um jogo a menos, Bruno Lage deixou uma garantia: “Tudo vamos fazer para que eles [os adeptos] não percam duas vezes o campeonato no mesmo ano”.

Para o encontro de domingo, da 28.ª jornada da I Liga de futebol, que poderá voltar a colocar a Benfica na liderança, Bruno Lage prometeu uma equipa “determinada e focada”, frente ao Feirense, lanterna-vermelha.

O técnico ‘encarnado’ reconheceu mérito ao adversário que classificou como “uma equipa determinada” e apostada “em conseguir pontos para garantir a manutenção, enquanto houver essa esperança”.

“Temos de jogar rápido e com alegria para vencer”, referiu Bruno Lage, antevendo a necessidade de ganhar as “as sete ‘finais’ que faltam até final do campeonato”.

Apesar de uma vitória sofrida frente ao Tondela (1-0) na jornada passada, e da derrota frente ao Sporting (1-0), que na quarta-feira afastou o Benfica da final da Taça de Portugal, Bruno Lage garantiu que a equipa não perdeu a sua dinâmica.

“A forma de uma equipa e a dinâmica coletiva não se perdem numa semana. Temos que fazer o nosso trabalho, próximo jogo entrar com a melhor equipa para a cada momento, perceber qual é o momento de cada jogador, a melhor dinâmica, perceber o adversário e fazer um jogo com boa dinâmica, criar oportunidades de golo e trazer os três pontos”, disse.

Bruno Lage minimizou possíveis ausências de jogadores assegurando que “a dinâmica da equipa não se alterou, nem vai alterar com as mudanças”, porque: “o que faz a dinâmica são os 24 jogadores do plantel”.

O Benfica, segundo classificado da liga, com 66 pontos e menos um jogo do que o líder, o FC Porto, visita no domingo às 17:30 o Feirense, ‘lanterna vermelha’ da prova, com 15 pontos.