O extremo Samuel Pedro, que se estreou esta temporada pelos seniores do Boavista, assinou contrato com o Benfica, anunciaram hoje os campeões portugueses de futebol no seu site oficial.

O jovem português, de 18 anos, fez a sua estreia esta temporada na I Liga, na derrota do Boavista frente ao Benfica (4-1), na 13.ª jornada.

Antes de chegar ao Boavista, Samuel Pedro jogou no Beira-Mar, no Gafanha, no Sporting de Braga e no Palmeiras.