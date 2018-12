Um golo de penálti, a castigar falta sobre Jonas e convertido pelo mesmo jogador, foi o suficiente para o Benfica vencer o Marítimo, esta noite, no Funchal. O golo foi marcado no final da primeira parte, já no período de descontos, aos 45+2 minutos.

Com este resultado a equipa madeirense continua com 11 pontos e está na 15.ª posição na classificação da I Liga. Já o Benfica soma 29 pontos e ascende provisoriamente ao terceiro lugar.