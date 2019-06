Alexandre Camacho vence super especial do Rali da Ribeira Brava

A dupla Alexandre Camacho/Pedro Calado, em Skoda Fabia R5, venceu esta noite a super especial de abertura do Rali da Ribeira Brava, disputada no centro da vila ribeira-bravense.

O campeão regional alcançou o tempo de 2.38,0, impondo-se a à dupla do Hyundai i20 R5 Miguel Nunes/João Paulo, que fez mais quatro décimos de segundo.

Pedro Paixão/Luís Rodrigues, noutro Skoda Fabia R5, fizeram o terceiro melhor registo, com mais seis décimos do que o vencedor, depois de terem dado um toque numa rotunda.