Para além dos feitos alcançados esta época no automobilismo, com destaque para o título de campeão conquistado no European Rally Trophy, o madeirense Alexandre Camacho também é campeão de ornitologia.

No Campeonato Nacional de Ornitoligia, disputado em Elvas, o piloto madeirense conseguiu um primeiro lugar e três segundos lugares.

Alexandre Camacho sagrou-se campeão nacional com um Mandarim Bochecha Cinzenta e vice-campeão com um Mandarim Cinzento Macho, um Mandarim Cinzento Fêmea e um Mandarim Combinação Mutação com Peito Laranja