Albuquerque participa amanhã na abertura da Festa do Desporto Escolar

A cerimónia de abertura da Festa do Desporto Escolar realiza-se esta terça-feira, 28 de Maio, no Estádio do Marítimo, às 20h30, e será presidida presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

o Desporto Escolar decorre entre os dias 28 e 31 de Maio, em diversos espaços desportivos do Funchal e de Câmara de Lobos, subordinado ao tema ‘600 anos da descoberta da Madeira’, culminando o trabalho desenvolvido durante o ano lectivo por 7.500 participantes de 156 instituições.

A oferta desportiva facultada no decurso deste evento abrange um leque diversificado de modalidades/actividades, direccionadas para os diversos níveis de ensino, tais como: Andebol, Actividades Náuticas, Atletismo, Atletismo (Actividade Motora Adaptada - AMA), Badminton, Basquetebol, Basquetebol 3X3 (AMA), Boccia (AMA), BTT, Canoagem (AMA), Circuito Habilidades Motoras (AMA), Esgrima, Futebol (AMA), Futsal, Ginástica, Goalball (AMA), Insuflável, Judo, Mini Hóquei (Patinagem), Natação, Natação (AMA), Orientação, Patinagem, Stand Up Paddle (SUP), Ténis de Campo, Ténis de Mesa, Tiro Laser, Vela, Voleibol e Xadrez, entre outras.

A cerimónia de abertura do evento contará com mais de 2000 figurantes de 60 escolas e outras 31 instituições, entre alunos de todos os níveis de ensino de estabelecimentos públicos e privados, utentes de instituições de educação especial, seniores de diferentes organizações, alunos de escolas de dança e de teatro, entre outros.

Haverá ainda o desfile das 156 instituições participantes (na sua maioria escolas), apadrinhadas por um conjunto de alunos que, ao longo do ano, se distinguiram nas 13 diferentes modalidades desenvolvidas em termos competitivos no Desporto Escolar, ao nível dos 2.º, 3.º ciclos do ensino básico (CEB) e secundário.

Este megaevento, que inclui 20 modalidades em competição e 11 em experimentação, é apoiado por cerca de 100 entidades públicas e privadas e disputa-se em mais de 20 locais diferentes, que incluem 80 recintos.

A organização implica, em termos logísticos, a mobilização de 170 autocarros da responsabilidade da SRE (sem contar os transportes a cargo das diferentes organizações envolvidas e cerca de 100 autocarros utilizados nos ensaios), a confecção de mais de 7.000 refeições para os alunos que se deslocam para fora do seu concelho e a estada no Funchal da delegação do Porto Santo, num total de 168 alunos.

Este ano, a Festa do Desporto Escolar fica igualmente marcada pela integração do Xadrez como modalidade de exibição.