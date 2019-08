Adeptos do Sporting pressionam equipa nas vésperas da viagem à Madeira

Uma tarja com a mensagem ‘Tolerância zero! Suem a camisola!’ foi colocada na última noite junto ao Estádio de Alvalade, no que está a ser interpretado como uma atitude de pressão dos adeptos leoninos sobre os jogadores, na sequência da derrota frente ao Benfica por 5-0 na Supertaça e a dois dias da viagem para a Madeira, onde a equipa lisboeta defronta o Marítimo, na jornada inaugural da I Liga. O jogo no Estádio dos Barreiros está marcado para domingo, às 18h30.

Entretanto, o júnior Joelson Fernandes foi hoje chamado ao treino da equipa principal do Sporting, que continua a preparar a visita ao Marítimo. O extremo, de 16 anos, foi a novidade no treino dos ‘leões’, no qual Battaglia e Ristovski voltaram a realizar treino limitado. De acordo com uma nota publicada no sítio do Sporting na Internet, Jovane Cabral continua entregue ao departamento clínico. O Sporting volta a treinar no sábado de manhã, às 10:30, na Academia do clube, em Alcochete, onde, às 12:30, o treinador Marcel Keizer fará a antevisão da visita ao Marítimo.