A entrada ‘assassina’ de Mueller que valeu expulsão directa ao alemão

A entrada de Thomas Mueller sobre Tagliafico, no encontro entre Bayern de Munique e Ajax para a Liga dos Campeões, está a dar que falar.

Aos 75 minutos da partida que terminou empatada a três bolas, o germânico atingiu em cheio com o pé direito a cabeça do lateral-esquerdo argentino, que teve de ser saturado com pontos em pleno relvado. A sanção disciplinar, como já era de esperar, foi um cartão vermelho directo exibido por Clement Turpin.

“Quero pedir desculpa ao Nico Tagliafico pelo incidente de ontem. Não era minha intenção. As melhoras”, escreveu hoje o alemão na sua conta do Twitter.

Mas, nestes casos a Internet não perdoa, e os memes não se fizeram esperar.