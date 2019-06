4.º Torneio Internacional Funchal Futsal Cup disputa-se entre os dias 3 e 7 de Julho

O Vereador do Desporto na Câmara Municipal do Funchal, João Pedro Vieira, apresentou, esta manhã, no Salão Nobre, o 4.º Torneio Internacional Funchal Futsal Cup, que se irá realizar entre os dias 3 e 7 de Julho, no Pavilhão da Escola Secundária Francisco Franco.

João Pedro Vieira começou por destacar o “excelente trabalho” que o Clube Escola Francisco Franco tem desempenhado em prol do desporto na Região e do Município do Funchal, relevando ainda “os magníficos resultados do Clube Escola noutras modalidades, como é o caso do basquetebol do desporto federado. Um clube que, no seu entender, tem “demonstrado uma visão desportiva integrada que implica as vertentes educativa, desportiva ma também social, com expoente máximo em organizações desta natureza, como é a 4.º edição do Torneio Futsal Cup”, sendo “claramente, um projecto vencedor, que comprova os resultados do futsal a nível regional e nacional”, frisou o vereador.

Para João Pedro Vieira, é um “orgulho enorme” para o Município do Funchal contribuir para a realização deste evento, mas também apoiar o respectivo Clube Escola, que tem sido “essencial para a dinamização do desporto no Funchal, mas também para a promoção de um intercâmbio social e cultural, na organização de um torneio internacional que irá reunir, já na próxima semana, um total de 15 equipas e 225 jovens”, acrescentou o Vereador, que concluiu remetendo votos de sucesso a todos os jovens participantes, bem como à organização do evento e respectivas entidades parceiras.