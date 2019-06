142 atletas participam no Torneio Solidário de Futsal ‘Fut Pela Vida 2019’

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, em parceria com o Estabelecimento Prisional do Funchal, promove, uma vez mais, o Torneio Solidário de Futsal ‘Fut Pela Vida 2019’, que está a decorrer, no Pavilhão Gimnodesportivo do Estabelecimento Prisional do Funchal, desde o dia 24, entre as 18h30 e as 22 horas.

Participam neste torneio cerca de 142 atletas, distribuídos por 14 equipas.

Este torneio, que se prolonga até ao dia 29 de Junho, é destinado a toda a comunidade madeirense que possa eventualmente estar interessada, tendo como objectivos o fair-Play; a amizade; o convívio; a multidisciplinaridade; e interacção entre os intervenientes.

Além desta componente desportiva, pretende-se com este evento atender às componentes sociais, tendo por base a missão da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Deste modo, existe um grande foco na prevenção e promoção da saúde e na inclusão social, através da participação de uma equipa de reclusos.

Por fim, este torneio tem ainda por objectivo angariar fundos para a manutenção dos programas e actividades do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o cancro.

Durante este evento, será homenageada Gorete Escórcio, antiga funcionária do Estabelecimento Prisional do Funchal e mentora deste torneio, com a entrega de uma lembrança ao Estabelecimento Prisional do Funchal e com a associação do seu nome a esta iniciativa, que se passa a designar por Torneio de Futsal Solidário ‘Gorete Escórcio’.